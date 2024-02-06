Снежная «Ольга» и «барическое дно»: какой будет погода в Москве

На центральную часть России, включая столичный регион, надвигается североатлантический циклон «Ольга», который несет с собой рекордные снегопады, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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