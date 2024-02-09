Кино: Почему на главные роли в «Мастер и Маргарита» выбрали супругов Цыганова и Снигирь и др закадровые секреты нового фильма

Недавно на экраны вышла новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Несколько лет назад казалось, что это уже не нужно, после одноимённого сериала режиссёра Бортко с Анной Ковальчук в главной роли.
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