5 Dead As Amazon-Branded Cargo Jet Overshoots Miami Runway, Plows Into Tesla Cybercab Lot An Amazon-branded Boeing 767 cargo jet overran a runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, leaving five people dead and five others injured.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым