Историю про то, что самолет Владимира Зеленского якобы едва не столкнулся с БПЛА в Молдавии, мог придумать сценарист Юрий Костюк, который писал речи для главы киевского режима, чтобы показать, что Зеленскому действительно нужна пожизненная охрана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Владивостоке п...
- ГБ Охота уже началас...
- ГБ Расправа над Зеле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым