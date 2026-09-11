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Аргументы и Факты

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Унизили в небе: всплыла правда о покушении на самолет Зеленского

Унизили в небе: всплыла правда о покушении на самолет Зеленского

Историю про то, что самолет Владимира Зеленского якобы едва не столкнулся с БПЛА в Молдавии, мог придумать сценарист Юрий Костюк, который писал речи для главы киевского режима, чтобы показать, что Зеленскому действительно нужна пожизненная охрана.

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