Камал театры Беларусь республикасында халыкара фестивальдә катнашты

Камал театры зур уңыш белән Брест шәһәре Академия драма театрында чыгыш ясады. Бу хакта Татарстан Мәдәният министрлыгы хәбәр итте.
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