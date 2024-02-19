Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аргентина достигла максимального за последние 20 лет уровня бедности

Аргентина достигла максимального за последние 20 лет уровня бедности

Уровень бедности в Аргентине достиг максимума за последние 20 лет и достиг 57,4%, сообщает Reuters. В качестве источника информации журналисты приводят исследования и подсчеты одного из лучших экономических университетов страны - Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

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