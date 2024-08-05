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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная США 3х3 не прошла групповой этап ОИ-2024, завершив его с результатом 2-5. Фредетт травмировался во 2-м матче

Американская команда, которая перед началом турнира имела второй посев, начала его с четырех поражений подряд.

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