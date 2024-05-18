Преступника в федеральном розыске задержали сотрудники ДПС во Владивостоке

Во Владивостоке, инспекторы ДПС задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Сотрудники полиции заподозрили неладное, когда мужчина попытался скрыться, после просьбы об остановке автомобиля, сообщает PRIMPRESS.
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