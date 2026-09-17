Saudi Pipeline Outage Could Deepen the Global Fuel Crunch

The temporary closure of the key onshore pipeline Saudi Arabia uses to bypass the Strait of Hormuz has added another shock to an oil market already struggling with six months of Middle East supply disruptions.
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