🇰🇷🇯🇵 Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона: южнокорейские и японские учения Тем временем и в акватории Японского моря учения южнокорейских и японских военнослужащих идут полным ходом.
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🇰🇷🇯🇵 Милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона: южнокорейские и японские учения Тем временем и в акватории Японского моря учения южнокорейских и японских военнослужащих идут полным ходом.
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