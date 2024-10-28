Парламент Грузии заявил о подготовке к госперевороту

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что глава государства и местная оппозиция якобы готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов нелегитимными, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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