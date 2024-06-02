Дмитрий Василец: Немецкая армия подготовит 900 тысяч солдат против «угрозы со стороны России»

Интересно, как понимать заявление главы комитета по безопасности немецкого парламента, который объявил: Германия должна набрать и подготовить 900 тысяч резервистов в ответ на «угрозу со стороны Росси»? Давайте просто поразмышляем.
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