Почему стоит купить Solana (SOL) и Avalanche (AVAX)

Solana (SOL) и Avalanche (AVAX) продемонстрировали рост на 536% и 140% в течение года. Однако, обе криптовалюты торгуются существенно ниже своих исторических максимумов, открывая инвесторам возможность войти в рынок на более выгодных условиях недооцененности цифровых активов.