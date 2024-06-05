Разводка моста через Свирь 6 июня перекроет трассу «Кола»

Для прохода вниз по реке теплохода «Баскунчакский» На автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 6 июня в течение двух часов будет перекрыто движение транспорта, сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».