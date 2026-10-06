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Царьград

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«Сьон» пригласил «Зенит» и сборную России на открытие стадиона

«Сьон» пригласил «Зенит» и сборную России на открытие стадиона

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о приглашении «Зенита» и сборной России на открытие нового стадиона в 2030/31 году.

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