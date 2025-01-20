«Намного круче всех»: почему Махачев может в ближайшие пару лет стать живой легендой UFC

Ислам Махачев не оставил шансов Ренато Мойкано и обновил сразу несколько рекордов лёгкого веса UFC. При этом за исключением Армана Царукяна в дивизионе не осталось соперников, которые могли бы составить россиянину реальную конкуренцию.
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