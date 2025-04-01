Пять тысяч деталей для дронов отправят из Нового Уренгоя в Салехард

Комплектующие для беспилотных летательных аппаратов изготавливают с помощью 3D-принтеров на базе 3-ей и 17-ой школ газовой столицы, специализирующихся на информационных технологиях, робототехнике и инженерных науках.
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