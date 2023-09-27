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Певицу Бритни Спирс заметили с повязкой на руке после танцев с ножами

Певицу Бритни Спирс заметили с повязкой на руке после танцев с ножами

Певица Бритни Спирс поранила руку во время танцев с ножами. Об этом сообщает Page Six. На днях 41-летняя Бритни Спирс поделилась с подписчиками своего Instagram видеороликом, на котором станцевала с кухонными ножами для разделки мяса.

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