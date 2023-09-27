Певицу Бритни Спирс заметили с повязкой на руке после танцев с ножами

Певица Бритни Спирс поранила руку во время танцев с ножами. Об этом сообщает Page Six. На днях 41-летняя Бритни Спирс поделилась с подписчиками своего Instagram видеороликом, на котором станцевала с кухонными ножами для разделки мяса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии