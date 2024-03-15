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Японцы придумали самое странное и самое эффективное средство против вредителей на полях

Японцы придумали самое странное и самое эффективное средство против вредителей на полях

В поисках новых и эффективных методов борьбы с табачным и луковым трипсом — аграрными вредителями, которые давно стали серьезной проблемой как для небольших хозяйств, так и для больших сельскохозяйственных производств — японские исследователи решили использовать, по японской традиции, диковинные инновации.

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