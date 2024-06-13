Замминистра образования Южной Осетии рассказал об инновациях в обучении детей

КАЗАНЬ, 13 июня, ФедералПресс. Первый заместитель министра образования и науки Республики Южная Осетия Александр Галаванов поделился впечатлениями от своего визита на Международный экономический форум в Казани.
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