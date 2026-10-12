США предлагают детям мигрантов от пяти лет по 3 тысячи долларов за добровольный выезд из страны

Американские власти предлагают несовершеннолетним мигрантам, находящимся в США без родителей, выплату в размере 3000 долларов за добровольный выезд из страны.
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