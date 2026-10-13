Врач рассказала о влиянии позы на качество сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, какое влияние оказывает поза, в которой спит человек, на качество отдыха.
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