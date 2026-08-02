Марокко: Мигранты прошли маршем от Плайя-дель-Трамполин в Сеуте по Авенида-де-Лиссабон в вечерние часы по местному времени в знак протеста против обращения с ними со стороны иммиграционных властей; Сообщалось о столкновениях вокруг центра содержания мигрантов (CETI) на улице Карретера-дель-Хараль.