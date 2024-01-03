В Китае готовят к испытаниям новый авианосец "Фуцзянь"

Для Военно-морских сил Китая Type 003 станет первым авианосцем с катапультами для запуска самолетов. В Китае опубликовали новые кадры авианосца "Фуцзянь", который должен стать первым авианосцем с катапультой для запуска самолетов.
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