The singer, People's Artist of Russia Philip Kirkorov appeared on the 30th anniversary of MUZ-TV in an extravagant outfit, the cost of which corresponds to the price of a small apartment in the Russian region.
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