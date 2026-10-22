За 15 лет у этих восьми звёзд менялись не только причёски и макияж. Кто-то возвращался к цвету волос из начала карьеры, у кого-то заново выстраивалась публичная роль, а у кого-то — сам масштаб работы.
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