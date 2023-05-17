Спикер Маккарти после встречи с Байденом объявил, что Белый дом и Конгресс еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом объявил, что Белый дом и Конгресс на данный момент еще далеки от соглашения о повышении потолка государственного долга.
Популярные статьи
- Житель Швейцарии призвал выходцев с Украины знать: Зеленский - «сумасшедший», а Путин - «красавчик»
- Депутат Госдумы Шеремет после нанесения британскими ракетами удара по территории РФ призвал разорвать дипотношения с Британией
- В американских соцсетях сообщают о вероятной смерти Джорджа Сороса от сердечного приступа
Свежие комментарии