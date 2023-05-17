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Спикер Маккарти после встречи с Байденом объявил, что Белый дом и Конгресс еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга

Спикер Маккарти после встречи с Байденом объявил, что Белый дом и Конгресс еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом объявил, что Белый дом и Конгресс на данный момент еще далеки от соглашения о повышении потолка государственного долга.

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