Зонд «Психея» отправился за золотом и платиной

NASA запустило зонд “Психея” к астероиду, который имеет такое же название. Хотя он открыт еще в 1853 году, но стал знаменит после того, как телескоп “Хаббл” выяснил, что астероид буквально напичкан целым букетом металлов.
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