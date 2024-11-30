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«Это не AMX-10P»: французский обозреватель утверждает о поражении российским дроном шведского БТР Pbv 302

«Это не AMX-10P»: французский обозреватель утверждает о поражении российским дроном шведского БТР Pbv 302

Pbv 302Росгвардия опубликовала кадры поражения дроном-камикадзе в Курской области бронемашины ВСУ, указав, что она относится к французской модели AMX-10P.

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