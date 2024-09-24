В Токио назвали угрозой безопасности ситуацию с военным самолетом России

Инцидент с самолетом Вооруженных сил России Ил-38 у острова Хоккайдо является угрозой безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.