В Токио назвали угрозой безопасности ситуацию с военным самолетом России

Инцидент с самолетом Вооруженных сил России Ил-38 у острова Хоккайдо является угрозой безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.
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