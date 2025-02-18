На Алтае медсестры одни из самых востребованных, но зарплата оставляет желать лучшего

Другими словами, не всегда массовый спрос гарантирует высокие заработки В Алтайском крае специалисты, на которых очень высокий спрос, не всегда получают большие зарплаты, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.
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