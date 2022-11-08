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Джош Харт – о победном броске: «Спасибо Лилларду, что не пожадничал»

Джош Харт – о победном броске: «Спасибо Лилларду, что не пожадничал»

Защитник «Портленда» Джош Харт сразу после матча с «Майами» (110:107) прокомментировал свой победный 3-очковый бросок под сирену.

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