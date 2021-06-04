"Приус" не виноват: авария на перекрестке с участием популярной среди приморцев марки авто

ДТП на перекрестке произошло в Уссурийске. Причина столкновения банальна: выезжающий со второстепенной дороги автомобилист не пропустил идущий по главной другой автомобиль, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
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