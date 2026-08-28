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Непалда су басу: 538 кеше һәлак булган, 977 кеше хәбәрсез югалган

Непалда су басу нәтиҗәсендә 538 кеше һәлак булган. Тагын 977 кеше хәбәрсез югалган, дип хәбәр итә ТАСС.

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