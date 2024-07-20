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Гунина о лечении аутоиммунной болезни: «Это гадкая штука. Обещаю, что продолжу плодотворно работать и буду радовать вас своими победами»

Гунина борется с волчанкой — тяжелым системным аутоиммунным заболеванием. «Мы очень плодотворно работали.

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