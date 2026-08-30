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Мюллер забил победный гол за «Ванкувер» в матче против «Спортинга» Шапи

Мюллер забил победный гол за «Ванкувер» в матче против «Спортинга» Шапи

Чемпион мира в составе сборной Германии Томас Мюллер забил победный гол «Ванкувер Уайткэпс» в выездном матче регулярного чемпионата MLS против «Спортинг Канзас-Сити» (3:0).

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