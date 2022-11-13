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Экс-министр Ойшыбаев: «Всем известно, что клуб «Астана» был ложным чемпионом. В финале Кубка мы видели продолжение этой несправедливости»

Экс-вице министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев высказался о результате финала Кубка Казахстана и о казахстанском футболе.

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