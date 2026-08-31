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Царьград

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Месси вдохновил сборную Аргентины и поразил соперников гениальностью

Месси вдохновил сборную Аргентины и поразил соперников гениальностью

Месси, кумир аргентинской сборной, освобождён от черновой работы, чтобы сосредоточиться на атаке. Его гениальность оказывает психологическое давление на соперников, которые, несмотря на поражения, восхищаются им и противостоят не только ему, но и его ауре.

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