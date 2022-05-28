Ключи Твери: Как выглядит Тверское отделение Центрального Банка России внутри

В сети появился свежий выпуск еженедельной рубрики «Ключи Твери» от администрации города. В этот раз управляющий Отделением Тверь Банка России Николай Комаров рассказывает о самом здании, его истории и проводит экскурсию по историческим залам.
В сети появился свежий выпуск еженедельной рубрики «Ключи Твери» от администрации города. В этот раз управляющий Отделением Тверь Банка России Николай Комаров рассказывает о самом здании, его истории и проводит экскурсию по историческим залам.
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