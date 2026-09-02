Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому

1 сентября 1925 года в польской тогда Волыни родился Игорь Рафаилович Юхновский. В СССР он стал известным физиком, академиком, а на волне перестройки пошёл в политику.
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