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Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому

Автор идеи референдума о независимости Украины: 101 год Игорю Юхновскому

1 сентября 1925 года в польской тогда Волыни родился Игорь Рафаилович Юхновский. В СССР он стал известным физиком, академиком, а на волне перестройки пошёл в политику.

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