С медиками армейского корпуса Балтийского флота проведено учение по эвакуации раненых с поля боя

Они учились оказывать первичную медпомощь как на условно пострадавших военнослужащих, так и на специализированных манекенах, позволяющих полностью сымитировать любые ранения, которые можно получить в бою.
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