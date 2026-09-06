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Журнал «Профиль»

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Александра Игнатова стала второй на турнире в Токио, Анна Фролова – третьей

Александра Игнатова стала второй на турнире в Токио, Анна Фролова – третьей

Игнатова более известна по своей фамилии до замужества – Трусова. На челленджере Kinoshita Group Cup она набрала в сумме 221,06 балла.

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