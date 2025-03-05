Медведев назвал планы Европы по Украине пустышкой и раскритиковал их内容

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, раскритиковал прошедший в Лондоне саммит и европейские планы по урегулированию ситуации на Украине, назвав их пустышками и неисполнимыми.
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