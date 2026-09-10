Кроссворд по советским фильмам: как хорошо вы помните героев и любимые сюжеты?

Иногда достаточно одного слова, чтобы в памяти сразу возникла целая сцена: знакомый фильм, любимый герой или давно знакомая реплика.
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