Spiegel: идея Макрона о войсках на Украине показывает Европу в слабом состоянии

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на Украину или миротворческого контингента после завершения конфликта рискует продемонстрировать не силу ЕС, а его слабость, раскалывая Европу.
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