Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Суверенитет они уже потеряли, когда создали ЕС!Daily Mail: НАТО ...
  • Валерий Путря
    И тут затулло душанбинский (а теперь и абхазский) со своими "жестами доброй воли"! Об тебя, "депутат" эта недореспубл...Россия начнет гум...
  • Владлен
    Если этот действительно так, то в россии лучше бы пенсии пенсионерам прибавили, а не кормили бы нахаляву этих неблаго...Россия начнет гум...

Spiegel: идея Макрона о войсках на Украине показывает Европу в слабом состоянии

Spiegel: идея Макрона о войсках на Украине показывает Европу в слабом состоянии

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на Украину или миротворческого контингента после завершения конфликта рискует продемонстрировать не силу ЕС, а его слабость, раскалывая Европу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх