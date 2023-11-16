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Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Уругвая, Бразилии в гостях у Колумбии

Квалификация ЧМ-2026. Аргентина против Уругвая, Бразилии в гостях у Колумбии

Сборная Бразилии сыграет в гостях с Колумбией, Аргентина примет Уругвай. Квалификация ЧМ-2026 Южная Америка 5-й тур Боливия – Перу Дата проведения 16 ноября, 23.

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