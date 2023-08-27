"Без предателей не обошлось"

ДЖОКЕР ПУТИНА БИТ: ПРИГОЖИНА УБИЛИ ЗА ТО, ЧТО ЕГО ПРОСТИЛ ПРЕЗИДЕНТ Теракт на борту личного бизнес-джета Евгения Пригожина произошёл спустя ровно два месяца после знаменитого "марша справедливости" его ЧВК "Вагнер".