Спички - не игрушка

85 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    да что тут сиськи мятьРоссия отказалась...
  • Леонид Попивняк
    .....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))Россия отказалась...
  • Vasily Golov
    Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гума...Граждане русские!...

"Без предателей не обошлось"

"Без предателей не обошлось"

ДЖОКЕР ПУТИНА БИТ: ПРИГОЖИНА УБИЛИ ЗА ТО, ЧТО ЕГО ПРОСТИЛ ПРЕЗИДЕНТ Теракт на борту личного бизнес-джета Евгения Пригожина произошёл спустя ровно два месяца после знаменитого "марша справедливости" его ЧВК "Вагнер".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вечная  им память
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх