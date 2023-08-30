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Деограсия о 1-й победе с «Оренбургом»: «Горжусь командой. Тренируемся очень много, стараемся выйти из ситуации»

Деограсия о 1-й победе с «Оренбургом»: «Горжусь командой. Тренируемся очень много, стараемся выйти из ситуации»

— Игра была тяжелая. В плане тактики отработали хорошо и одна, и вторая команды. Игра примерно была равная, мяч — 50 на 50, но в итоге повезло, и победа была за нами.

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