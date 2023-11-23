Тизер-трейлер анимационной «Лиги справедливости: Кризис на бесконечных Зем...

Тизер-трейлер анимационной «Лиги справедливости: Кризис на бесконечных Землях» в трех актахВ конце июля DC и WB анонсировали анимационную адаптацию одного из самых известных событий в комиксах, а вот и тизер-трейлер «Лиги справедливости: Кризис на бесконечных Землях».