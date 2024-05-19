WSJ: В КНР выразили недовольство предстоящей поездкой Путина в КНДР после Пекина

Перед недавним прибытием Владимира Путина в Китай в дипломатических кругах появилась информация о его запланированной вскоре поездки в Северную Корею, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.
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